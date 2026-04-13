4月11日、俳優・藤木直人が、MCを務める『朝だ！生です旅サラダ』（テレビ朝日系）に出演。ここ最近のビジュアルに、またも一部視聴者から不評が集まっている。この日の藤木は、グレーのTシャツに白いジャケット、デニムという爽やかな出立ちで登場した。スタジオでは、鳥取の絶品ブランド牛・オレイン55を試食し「タレも甘味があっておいしいですよ」などと舌鼓をうち、穏やかな司会ぶりを見せている。だが、視聴者からはこ