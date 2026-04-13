日本気象協会が推進する「熱中症ゼロへ」プロジェクトは4月9日、各地域で暑熱順化が必要となるタイミングの目安を示す「熱中症ゼロへ 暑熱順化前線(第1回)」を公式サイトで公開する。暑熱順化前線本格的な暑さを迎える前に、事前に体を暑さに慣れさせる「暑熱順化」の大切さについて広く知ってもらうことを目的としている。同プロジェクトでは、2021年から公式サイトにて「暑熱順化」のコンテンツを公開するなど、暑熱順化の大切さ