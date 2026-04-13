【ほの暮しの庭】 7月30日 発売予定 価格： Switch2/PS5/Steam/Windows版 9,020円 Switch版 7,920円 CEROレーティング：C（15歳以上対象） 日本一ソフトウェアは、7月30日に発売を予定しているプレイステーション 5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用生活シミュレーション「ほの暮しの庭」において、物語を彩る登場人物を公開