ファミリーマートは4月14日、森永製菓とのコラボスイーツを発売する「森永コラボ」キャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。「森永コラボ」キャンペーン森永製菓のロングセラーお菓子をイメージしたスイーツ、中華まんなど限定商品8種類が登場する。「生エンゼルパイ」(298円)は、1961年に誕生したお菓子「エンゼルパイ」をイメージしたチルドデザート。ホイップとマシュマロをお花のような形のビスケットでサンドしてチ