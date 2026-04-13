ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズの特別編『あつまれ ハイエナの森』が11日、生配信された。『あつまれ ハイエナの森』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○「“犬系彼女”ヤラセ炎上の真相」番組では、ののちが「“犬系彼女”ヤラセ炎上の真相」というテーマで衝撃の事実を明かした。2023年、ゲームセンターで泣き出す姿を収めた動画が「わざとらしい」と大きな批判を浴びた際、当時は「ありのままの姿」だと反論していた。