羽織物が活躍する春。デイリーコーデの相棒にするなら、カジュアルなパーカが便利。今回は【ユニクロ】から登場した「おしゃれパーカ」に注目しました。今っぽいスポーティーなデザインで、いつものコーデをアップデートできそう。撥水やUVカットなど、これからの季節に嬉しい機能面にも注目です。 春の気温差に！ 防風 & 撥水パーカ 【ユニクロ】「ウインド