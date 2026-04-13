協議会高松市役所 高松市がJR端岡駅を交通の拠点として整備する方針を示しました。 高松市は2026年1月、JR端岡駅に新たに南口を設け、エレベーターの設置でバリアフリー化を図るなど「基本構想」を発表しました。3月までに市民から112件のパブリックコメントが寄せられました。 13日の協議会では朝夕のラッシュ時の「周辺道路の混雑」を心配する意見が示され、アクセス道路の整備の課題も浮上