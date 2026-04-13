高松高等裁判所／東亜由美 新長官 高松高等裁判所の新しい長官に東亜由美さん（63）が着任しました。 （高松高等裁判所／東亜由美 新長官）「管内の諸情勢を早期にかつ適切に把握した上で、四国の司法を巡る課題に適切に対応していけるように努力していく」 3月27日付で高松高裁の長官に着任した東さんは東京都出身の63歳です。大学を卒業後、1990年から横浜地裁などで裁判官を務め、大阪高裁や東京高裁の判事部総括