■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）4/09、NYダウ＋275ドル高、48,185ドル2）4/10、NYダウ▲269ドル安、47,916ドル【前回は】相場展望4月9日号米国株: 米国・イランの一時停戦は「もろい休戦」で、市場は好感し過ぎ日本株: 日経平均大幅高も、インフレ・経済後退で、株高継続は不透明●2．米国株：トランプ氏のイラン攻撃の狙い「強い米国の大統領」を米国民に浸透できるか？1）NYダウは。イランとの停戦交渉を好感し