マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』のワールドプレミアがドイツ・ベルリンにて開催され、日本からマイケルのファンとして知られる米倉涼子がゲストとして参加を果たした。【写真】米倉涼子、オーラあふれるブラックドレス姿（全身ショット）黒のシックなドレスをまとってレッドカーペットに登場した米倉は、「誰もが愛するマイケル・ジャクソン、世界中が注目しているマイケル・ジャクソンの晴れやか