静岡を代表するご当地グルメとして、今や全国的に有名となった「さわやか」のハンバーグ。牛肉100%の炭焼きハンバーグで、客の目の前で仕上げる迫力の調理も人気となっていますが…、そんな「さわやか」の全35店舗店のうち、たった2店でしか提供されない驚きのメニューがあります。運ばれてきた鉄板の上に載せられていたのはまさかの炭焼き〇〇！？なんと、それは8種類も乗せられているといいますが…。（店長）