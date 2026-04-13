◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）不安はみじんもない。昨年の最優秀２歳牡馬カヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎）がクラシック初戦でＧ１馬としての貫禄を見せる。２歳マイル王に輝いた朝日杯ＦＳから直行を選択した。同ローテからは２０年サリオスの２着が最高で、勝ち馬は出ていない。中１１８日で勝てば過去最長ブランク。データを見ると「鬼門」といえるが、吉岡調教師は自