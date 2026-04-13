巨人は１４日から今季初めて甲子園で阪神戦に臨む。３月２７日からの東京ドームでの開幕カードは、開幕戦でルーキー竹丸が開幕投手を務めて勝利したが、１勝２敗と負け越した。昨年巨人は阪神戦８勝１７敗と大きく負け越し、甲子園では４勝８敗だった。昨年の「甲子園での伝統の一戦」は、５月２１日からシーズン最終戦の８月３１日まで８試合連続１点差で、その間３勝５敗だった。今年の巨人は接戦に強くなるチームを目指