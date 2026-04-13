１１日、敦煌市莫高鎮で梨の花を撮影する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌4月13日】中国甘粛省敦煌市莫高鎮で千ムー（約67ヘクタール）にわたり梨の花が咲いた。地元ではさまざまなイベントが開かれ、多くの花見客が訪れている。１１日、敦煌市莫高鎮で満開を迎えた梨の花。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１１日、敦煌市莫高鎮の撮影スポットでポーズを取る子どもたち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１１日、敦