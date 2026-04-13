9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のタカシとシューヤが、11日発売の雑誌『mini（ミニ）5月号』（宝島社）に登場している。【紙面カット】スニーカーを履きこなして…超特急・タカシ＆シューヤタカシとシューヤは、スニーカー特集のモデルとして登場。同特集では、スニーカー界の今をうつす人気ブランドの推しモデルから、ストリートのネクストトレンドスニーカーまで、miniならではの切り口でたっぷり紹介