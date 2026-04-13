4人組グループ・Aぇ! groupが、グループで初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』主題歌となる4枚目のシングル「でこぼこライフ」（6月17日発売）の共通カップリング曲に「PRIDE」が収録されることが決定した。【画像】ちょっとシュール…！Aぇ! group4枚目のSingle「でこぼこライフ」初回盤A「PRIDE」は、Aぇ! groupが、アイドルでありながら“バンド”というスタイルに本気で向き合うきっかけとなり、その後