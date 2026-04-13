お笑いコンビ・共犯者の洋平さんが亡くなったことが13日、所属する松竹芸能の公式サイトで発表されました。26歳でした。松竹芸能に掲載されているプロフィルによると、共犯者は洋平さんと国京さん（29）によるコンビ。今年2月に開催された『第8回江戸まちたいとう芸楽祭』 ”たけしが認めた若手芸人 ビートたけし杯「お笑い日本一」“に出演するなど、活躍していました。洋平さんは1999年7月8日生まれ、 千葉県館山市出身です。■