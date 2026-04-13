ソフトバンクが、スカウト部における業務委託者を募集（若干名）している。主な業務内容は（1）国内外選手の情報収集および分析、（2）スカウティング戦略の策定（中長期編成シミュレーション）、（3）スカウトレポートおよび外部データの統合・分析、（4）セイバーメトリクス等を活用したパフォーマンス予測、（5）ドラフト戦略立案および選手獲得交渉のサポート、など。契約期間は1年。野球経験は問わず、データの活用など