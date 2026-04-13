沖縄県公文書館で研修を受ける琉球銀行の新入行員ら＝13日午前、沖縄県南風原町琉球銀行は13日、2026年度の新入行員約70人を対象に沖縄の金融史を学ぶ研修を実施した。沖縄は1972年の本土復帰まで米軍統治下で、高度経済成長に乗り遅れたとされる。地域の事情への理解を深めることで、顧客のニーズに寄り添った金融支援を促す狙いがある。研修は沖縄県公文書館（沖縄県南風原町）で開かれ、大阪経済大の小谷融名誉教授（経済学