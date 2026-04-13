首の手術で入院していたマツコ・デラックスが１３日、ＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中」で復帰した。共演の若林史江氏が長期の入院で「痩せてたらどうしよう」と心配していたことを明かした。２月９日の放送で電話出演していたマツコは、それ以降治療に専念。長期入院となったが、この日、変わらぬ姿で復帰した。食事について「最近、白和えばっかり食べている」というマツコは、病院食について聞かれ「それが…おいしかったの