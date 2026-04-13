気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの？」です。13日は、“アメリカが逆封鎖。譲れない一線”について見ていきたいと思います。この週末、アメリカとイランの和平交渉が合意に至らなかったことを受け13日午後、トランプ大統領が自身のSNSに「今夜11時（日本時間）からイランの港を出入りする船を封鎖する」と投稿しました。これまでは、イランがホルムズ海峡を事実上封鎖していましたが、今度はアメリカがというこ