ＤｅＮＡは１３日、お笑いコンビ「エルフ」のエルフ荒川が、５月１２〜１４日の中日戦で実施する「ＹＯＫＯＨＡＭＡＧＩＲＬＳ☆ＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ横濱ハーバー」を盛り上げる“ブチアゲ隊長”に就任することを発表した。１２日の初戦では荒川が試合前にセレモニアルピッチを行う。今年の「ＹＯＫＯＨＡＭＡＧＩＲＬＳ☆ＦＥＳＴＩＶＡＬ」のテーマは「ベイ☆ギャルマインド」。自分