◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部帝京大５―２東洋大１回戦（９日・Ｓ＆Ｄ昭島スタジアム）帝京大は初回、野手選択の間に先制すると、なおも１死二、三塁の好機で５番・山形大翔捕手（３年＝水城）が右前適時打を放ち２点を追加した。７回にも左前適時打を放ち「絶対に取りたい一戦だったので自分のバットで勝利に導けて良かったです」と、扇の要が３打点の活躍。先発・廣田爽人（４年＝帝京長岡）の粘投を支え、攻守で