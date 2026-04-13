お笑いコンビ「共犯者」の洋平（ようへい、本名・鈴木洋平）さんが１０日に亡くなったことが１３日、所属の松竹芸能から発表された。２６歳だった。同事務所が医師に確認したところ、死因は「急性の疾患によるもの」という。洋平さんは１０日、東京・下北沢でライブに出演する予定で、自身のＸに「本日１９時より🎌下北にて🎌お世話になります🎌」と書き込んでいた。関係者によると、洋平さんは開演時間