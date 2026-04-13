◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部国士舘大３―２日大２回戦（１０日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）国士舘大が接戦を逃げ切り勝利した。先発左腕の金澤彩斗（４年＝花巻東）は、「負けられない戦いだったので、全力で腕を振りました」と、６回まで毎回走者を許しながら要所を締め無失点の投球を続けた。７回に２点を返され１点差とされると、なおも２死満塁で２番手・藤原凰聖（４年＝出雲西）に継投。「痺れ