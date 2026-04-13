「ひこにゃん」誕生から20周年。お祝いの「ついで」に、20年前＝2006年の出来事を振り返ります。 人力車に乗って登場したのは、4月13日に20回目の誕生日を迎えた滋賀県彦根市のキャラクター「ひこにゃん」。「国宝・彦根城築城400年祭」のPRキャラクターとして2006年に誕生し、誕生日は市の特別住民票にも記載されています。 全国のファンがお祝いに駆けつけました。 （名古屋・ファン歴4年）「ひこにゃん