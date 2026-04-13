大相撲の春巡業は１３日、東京・千代田区の靖国神社で奉納相撲が行われた。幕内・藤凌駕（藤島）はちょんまげ姿を初披露した。藤凌駕によると、春巡業前にもまげを結うことを試みたが、髪の長さがわずかに足りなかったという。前日１２日に巡業先から部屋宿舎に一度帰った際に再挑戦し、成功。ざんばら髪では稽古中に視界がふさがれたり、日常生活でも食事中に髪の毛が口に入るなど苦労があっただけに「まだ慣れないですけど、