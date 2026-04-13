俳優・田中海咲さんが自身のインスタグラムを更新。運転免許証の写真を公開しました。 【写真を見る】【 俳優・田中海咲 】運転免許証の写真を公開ファン反響「こんな美人な免許の顔写真ある？？」「映画のヒロインのように可憐」田中海咲さんは「今更ながら、免許習得いたしました。」と綴ると、免許証の写真をアップ。続けて「安全運転で楽しみます。」と、綴っています。 この投稿にファンからは「運転免許取得