きのう（12日）、栃木県佐野市で起きた山林火災について、栃木県は「鎮圧」したと発表しました。きのう（12日）、佐野市寺久保町で発生した山林火災について、栃木県はきょう（13日）午後4時9分に鎮圧したと発表しました。消防は引き続き「鎮火」に向けて、消火活動を続けるということです。この山林火災は当初、現場にある蔵の所有者が野焼きをしていて、蔵と空き家に燃え移り、さらに山林に燃え広がったことによって発生したとみ