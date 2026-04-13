◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部日大５―０国士舘大１回戦（９日・Ｓ＆Ｄ昭島スタジアム）日大が自慢の強力投手陣で相手を寄せ付けず、完封リレーで勝利した。先発のマウンドには首藤玄大（４年＝日大豊山）。「春季リーグ戦の初戦だったので、絶対勝とうと思って投げました」と、７回まで８４球１安打１０奪三振の完璧な投球をみせた。打線は２回に先制点を奪うと、その後も５、６回に１点ずつ追加し首藤を援護。８