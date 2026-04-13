高市総理大臣は13日午後、アメリカとイランの仲介国であるパキスタンのシャリフ首相と電話会談しました。高市総理は会談後、シャリフ首相から11日に行われたアメリカとイランの協議について説明をうけ、「パキスタン関係者の仲介努力に敬意を表し、これを支持する旨をお伝えした」と明らかにしました。その上で、「ホルムズ海峡の安定回復が急務であり、すべての国の船舶の自由で安全な航行が一日も早く確保されることが不可欠であ