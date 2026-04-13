週明け１３日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）に比べて２６銭円安・ドル高の１ドル＝１５９円６０〜６２銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、５８銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８６円６８〜７２銭で大方の取引を終えた。