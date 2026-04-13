国営ひたち海浜公園の「みはらしの丘」では、約５３０万本のネモフィラが４月１１日に７分咲きとなり、見頃を迎えた。今年は平年より２日早い見頃となっており、４月１６日頃に満開となる見込みである。その後は２５日頃まで、丘一面を彩る青の絶景を楽しむことができ、ピークを過ぎた後も、４月いっぱいは比較的花数の多い状態が続く見込みで、引き続きネモフィラの美しい景観を鑑賞できる。国営ひたち海浜公園では、花の見