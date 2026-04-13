立憲民主党の水岡俊一代表の13日の記者会見で、党の資金に関する質問が出た。【映像】「小川氏がSOS」と聞いて苦笑する瞬間（実際の様子）8日に総務省が発表した2026年分の政党交付金（政党助成金）は、衆院選で圧勝した自民党が約154億円（前年比プラス22億円）、立憲民主党が約31億円（前年比マイナス49億円）、中道改革連合が約23億円（前年は存在せず）、公明党が約14億円（前年比マイナス11億円）だった。会見で記者が