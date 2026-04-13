退職金2000万円を受け取った父が「パートでもしようかな」と言うことに、「働く必要はあるの？」と思う息子さんからのご質問です。老後2000万円問題という言葉をご存じの方も多いでしょうが、今回は老後に働くことの意味について考えてみましょう。 退職金が2000万円あるから働く必要ない？ お父さまの老後の働き方について、ご相談に来たAさん。内容は、以下のとおりです。 Aさんの父親は、60歳定年の会社で退職