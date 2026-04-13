高輪ゲートウェイ駅直結「TAKANAWA GATEWAY CITY」ニュウマン高輪など注目ポイントを紹介 「MIMURE」ってどんな施設？ニュウマン高輪の「THE LINKPILLAR 2」地上２・3階にオープンした、新たなコンセプトエリア「MIMURE」。「100年先の心豊かな暮らし」という壮大なビジョンのもと、日本の本当にいい食文化を体感できるような、アツい想いが形なったアイテムが揃っています。また、八芳園がプロデュースする期間限定ショップも登場