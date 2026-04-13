ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズの特別編『あつまれ ハイエナの森』が11日、生配信された。『あつまれ ハイエナの森』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○投資詐欺で8,000万円もの損失番組には、総合格闘家の皇治が登場。過去に炎上した「フェラーリ大破事故」の真相を告白した。女性との喧嘩中に謝罪のため電話をしながら運転していた際、頭を下げた瞬間に街路樹へ衝突したという皇治。7,000万円の愛車は大破したが、本人