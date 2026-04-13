特急ラビューで始める「ノートとの巡礼旅」休日の朝、池袋駅から特急ラビュー（運行区間：池袋 ⇔ 飯能・西武秩父）に乗車。大きな窓と黄色いシートに、これから始まる非日常への期待が募ります。 ゆったりとしたシートに身を預け、車窓に流れる深い緑を眺めながら「札所ジャーナル」を開きます。そうして今の気持ちをペンで記していくと、忙しない日常が遠ざかり、自分だけの時間を味わう感覚が戻ってきました。秩父銘仙を纏った