SEVENTEENが、約1年ぶりとなる日本ファンミーティングのポスターを公開した。SEVENTEENは4月13日、日本ファンミーティング「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'」のポスターを解禁し、同時に特設サイトも公開した。【注目】SEVENTEEN、“2度目の全員再契約”が「異例」のワケ今回のポスターは、ファンミーティングのタイトル「YAKUSOKU」に込められた意味、「SEVENTEENとCARAT（SEVENTEENのファンダム名）との約束の場所