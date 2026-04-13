精神科医であり、テレビでタレントとしても活動したヤン・ジェウンが運営していた病院が、ついに廃業した。4月13日付の韓国メディア報道によると、京畿道・富川市保健所は、ヤン・ジェウンが運営していた病院から4月1日付で廃業届が出されたと明らかにした。【写真】ヤン・ジェウンの婚約者、10歳年下アイドル2024年に30代女性患者が死亡した事件をめぐり、同病院はすでに無免許医療行為など医療法違反が摘発され、今年1月から3月