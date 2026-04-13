メ～テレ（名古屋テレビ） のどかな景色が広がる岐阜県東白川村。人口約2000人の村の議会議員を決める選挙で、異変が起きています。立候補者が足りない…？ 岐阜県美濃地方にある東白川村。村で目撃例があったとされる「ツチノコ」を探す年に1回のイベントでも知られています。 総面積の9割を森林が占める、普段はのどかな村ですが…。 4月7日に告示された村議会の議員選挙。 定数は7人でしたが、立候補した