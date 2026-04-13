活動休止から1年以上が過ぎた今も、K-POPグループNewJeansの物語は止まったままだ。メンバーの動向は断続的に話題になるものの、その一つひとつがかえってグループの長い沈黙を際立たせているとも言える。 【写真】元NewJeansメンバーが六本木に4月13日、中国のSNS上では、メンバーのヘインとヘリンがデンマークの首都コペンハーゲンに滞在していたとする目撃情報が話題になった。現地で撮影されたとされる写真が投稿され、フ