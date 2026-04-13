ファミリーマートは、「とろける食感 ぎゅっといちご」(税込226円)を、2026年4月14日から全国の約1万6,400店舗で発売する。【商品画像はこちら】栃木県産『とちあいか』を使用した、強い甘みが引き立つとろける食感のアイスバー◆とろける食感 ぎゅっといちご【価格】210円(税込226円)アイスバー･ぎゅっとシリーズの新フレーバー。栃木県産『とちあいか』の果汁を27%使用したアイスバーで、強い甘みが引き立つとろける食感に仕立て