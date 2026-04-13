【MODEROID スペルビア】 11月 発売予定 価格：9,600円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID スペルビア」を11月に発売する。価格は9,600円。 TVアニメ『勇気爆発バーンブレイバーン』より高慢を司るデスドライヴズ「スペルビア」をMODEROIDシリーズで立体化。全高約170mmで、各部にクリアパーツが使用され、劇中のデザインが再現