高校生に向けて、命の大切さと飲酒運転撲滅を訴えました。訴えたのは、飲酒運転の車に娘の命を奪われた父親です。13日、福岡県久留米市の祐誠高校で講演したのは、大庭茂彌さん（78）です。大庭さんの娘、三弥子さんは、当時大学3年生だった26年前、飲酒運転の車に追突され一緒にいた友人2人とともに命を奪われました。三弥子さんが亡くなった後、大庭さんは、飲酒運転撲滅を呼びかける活動を続けています。この日はおよそ400人の