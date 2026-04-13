週明け１３日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２３２．６９ポイント（０．９０％）安の２５６６０．８５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５２．９８ポイント（０．６１％）安の８６０２．０６ポイントと反落した。売買代金は２０７９億９００万香港ドル（約４兆２４１３億円）に縮小している（１０日は２４６３億１６５０万香港ドル）。中東情勢の不透明