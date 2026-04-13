高市総理大臣は13日午後5時半前、総理官邸で取材に応じ、パキスタンのシャリフ首相との電話会談について説明した。午後4時すぎから15分ほど行われた電話会談について、高市総理は「米・イラン間の協議について、シャリフ首相をはじめとするパキスタン関係者の仲介努力に敬意を表し、これを支持する旨述べた」と明らかにした。さらに、「最も重要なことは、今後、ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む事態の沈静化が実際に図られるこ