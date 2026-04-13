中国のSNS上で、新たな性格診断テスト「SBTI」が急速に拡散し、話題となっています。関連トピックは相次いで各プラットフォームのトレンド入りを果たし、MBTIに続く現象級のネットミームとして注目を集めています。このSBTIは、わずか31問・所要時間3〜5分程度の簡易テストで、回答後には「メインタイプ」や15項目のスコア、簡単な性格解説などが提示されます。ブラックユーモアを交えた分類が特徴で、ユーザーの共感や笑いを誘い