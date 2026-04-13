ディーラー自らが立ち上がる、整備士不足解消への挑戦2026年4月9日、兵庫県神戸市にて新たな教育の拠点である「マツダ自動車整備専門学校 神戸（MASTeC KOBE）」が誕生しました。日本の交通インフラを支える自動車整備業界は、現在、有効求人倍率が5倍を超えるという慢性的な人手不足に直面しています。【画像】最新設備が揃った自動車学校「MASTeC KOBE」の詳細を画像で見る！この深刻な社会課題に対し、今年9月に創業85周