縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」にて、オリジナルドラマ『岡田康太35歳、モテすぎて困ってます。』が4月20日19時より独占配信される。 （関連：【写真あり】岡田康太を取り囲む6人の豪華美女タレント） 本作は、YouTubeチャンネル『岡田を追え!!』の岡田康太が主演を務める全48話（予定）の恋愛ドラマ。チャンネル登録者数85万人を突破し、東京・港区の家賃3万7千円のアパートに住んでいることでも知られ